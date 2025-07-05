Aydın\'da Hapis Cezası Olan 4 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları JASAT Timleri ile Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri koordineli operasyonlarla hakkında 5 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, JASAT Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan C.K. (44) Söke ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, bir suçtan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. (49) Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde, üç ayrı suçtan aranan ve toplam 11 yıl 21 ay 45 gün hapis cezası bulunan S.B. (27) Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Germencik gişelerinde yol kontrolü sırasında, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. Kuşadası ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN