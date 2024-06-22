Aydın'da hırsızlık yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da hırsızlık yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aydın\'da hırsızlık yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şahıs, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.

22.06.2024 09:50
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan ve bir evden hırsızlık yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kardeşköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir şahsın ikametinde bulunan yaklaşık 15 bin TL değerinde bir adet cep telefonu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisi M.E.O.'nun başka bir suçtan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu ve izinli olarak çıktığı tespit edildi. M.E.O. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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