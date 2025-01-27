Aydın'da Huzur Uygulaması: 110 Gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da Huzur Uygulaması: 110 Gözaltı

Aydın\'da Huzur Uygulaması: 110 Gözaltı

Aydın'da jandarma, 4732 kişiyi sorguladı, 110 kişi suçtan yakalandı. Denetimler sürecek.

27.01.2025 11:07
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Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları huzur ve güven uygulamasında 4 bin 732 şahsı sorguladı.

Aydın il Jandarma Komutanlığı ekipleri 53 unsur ve 170 personelin katılımı ile icra edilen bölgesel huzur ve güven ( Kumar,tombala,yasadışı bahis) uygulamasında, 4732 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 110 şahıs yakalandı. Uygulamalarda 128 umuma açık yer ve 2 dernek/kooperatif kontrol edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Huzur Uygulaması: 110 Gözaltı - Son Dakika

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