Aydın\'da Huzur Uygulaması: 110 Gözaltı

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Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları huzur ve güven uygulamasında 4 bin 732 şahsı sorguladı.

Aydın il Jandarma Komutanlığı ekipleri 53 unsur ve 170 personelin katılımı ile icra edilen bölgesel huzur ve güven ( Kumar,tombala,yasadışı bahis) uygulamasında, 4732 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 110 şahıs yakalandı. Uygulamalarda 128 umuma açık yer ve 2 dernek/kooperatif kontrol edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN