Aydın\'da Huzur Uygulaması: 16 Gözaltı

3.Sayfa

Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, huzur ve hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Umuma açık yerlerin kontrolü kapsamında 58 unsur ve 182 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 5 bin 68 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. Ayrıca 665 araç kontrol edildi, 36 araca idari işlem yapıldı, 7 araç da trafikten men edildi. Huzur uygulaması kapsamında ayrıca 160 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 40 metruk yapı, 75 okul çevresi, 82 park bahçe, 50 işletme kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Huzur ve Güven uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN