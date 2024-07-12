Aydın\'da Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı

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Aydın'da huzur ve güven uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur ve Hızır Timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması 60 unsur ve 180 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 966 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. 806 araç kontrol edildi, 24 araca idari işlem yapılarak 7 araç trafikten men edildi. Ayrıca 243 umuma açık yer, 1 AVM, 80 metruk yapı, 77 okul çevresi ve 80 park, bahçe 72 işletme kontrol edildi. 8 kişiye toplam 36 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, uygulama sonucunda 2 tabanca, 19 tabanca fişeği ve 2 kesici ve delici alet ele geçirildi. - AYDIN