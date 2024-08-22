Aydın'da İlik Kanserine Yakalanan Berber Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da İlik Kanserine Yakalanan Berber Hayatını Kaybetti

Aydın\'da İlik Kanserine Yakalanan Berber Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde erkek berberliği yapan Saffet Makas, ilik kanserine yenik düştü. Makas'ın ölümü ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

22.08.2024 09:55
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Aydın'ın Efeler ilçesinde berberlik yapan Saffet Makas (45) yakalandığı amansız hastalığa karşı yenik düştü.

Efeler ilçesinde erkek berberliği yapan Saffet Makas isimli esnaf bir süre önce ilik kanserine yakalandı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Makas doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Makas'ın ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Makas'ın cenazesinin 22 Ağustos Perşembe günü öğle namazının ardından Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'den kaldırılarak Kızılcaköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Serhan Avşar sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Odamızın üyesi erkek berberi Saffet Makas vefat etmiştir. Kıymetli meslektaşıma Allahtan rahmet camiamıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da İlik Kanserine Yakalanan Berber Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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