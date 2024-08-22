Aydın\'da İlik Kanserine Yakalanan Berber Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde berberlik yapan Saffet Makas (45) yakalandığı amansız hastalığa karşı yenik düştü.

Efeler ilçesinde erkek berberliği yapan Saffet Makas isimli esnaf bir süre önce ilik kanserine yakalandı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Makas doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Makas'ın ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Makas'ın cenazesinin 22 Ağustos Perşembe günü öğle namazının ardından Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'den kaldırılarak Kızılcaköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Serhan Avşar sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Odamızın üyesi erkek berberi Saffet Makas vefat etmiştir. Kıymetli meslektaşıma Allahtan rahmet camiamıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN