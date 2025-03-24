Aydın\'da İntikam Saldırısı: Kardeş Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs, 3 yıl önce çıkan tartışmada oğlunu öldürdüğü ağabeyinin silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ö. bir oto yıkamacıda karşılaştığı kardeşine yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, arabasına giderek pompalı tüfeğini alan A.C.Ö. tekrar olay yerine döndü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö. ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldi. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Oğlunun intikamını almak için saldırmış"

F.Ö.'nün üç yıl önce balık pazarında çıkan tartışmada ağabeyi A.C.Ö.'nün oğlu Ertan Ö.'yü silahla kalbinden vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. A.C.Ö.'nün de oğlunun öldürülmesinin intikamını almak için kardeşi F.Ö.'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi. - AYDIN