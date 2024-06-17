Aydın'da İtfaiye Ekipleri Yangına Hızlı Müdahale Etti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, pamuk tarlasının yanmasını önledi.

Yangın, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Işıklı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan kuru otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle çıkan yangın yol kenarı boyunca yayılırken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin pamuk tarlasına sıçramasını önledi. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının yol kenarına atılan yanık haldeki sigara izmaritinin sebep olduğu tahmin ediliyor. - AYDIN