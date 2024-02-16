Aydın\'da Jandarma Ekipleri 4 Bin 730 Şahsı Sorguladı, 4 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri 64 unsur ve 196 personel ile birlikte il genelinde yaptığı çalışmalarda 4 bin 730 şahsı sorgularken, 4 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması (1774 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yerlerin KBS ve KABS Kontrolü) 64 unsur ve 196 personelin katılımı ile icra edildi. Uygulama sonucunda, 4 bin 730 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda 981 araç kontrol edilirken, 1 aranan araç yakalandı. 344 umuma açık yer, 2 AVM, 88 metruk yapı, 96 okul çevresi ve 80 park-bahçe 97 işletme kontrol edildi. 1 işletmeye toplam 49 bin 938 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN