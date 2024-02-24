Aydın'da 'huzur ve güven' uygulamalarıyla 7 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 'huzur ve güven' uygulamalarıyla 7 şahıs yakalandı

Aydın\'da \'huzur ve güven\' uygulamalarıyla 7 şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bölgesel huzur ve güven uygulamalarında 4 bin 576 şahıs sorgulanırken, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca, kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahse yönelik yapılan uygulamada 69 unsur ve 214 personel görev aldı. Uygulama sırasında 1 şahsa ruhsatsız av tüfeği taşımaktan 4 bin 538 TL idari para cezası uygulandı.

24.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:51
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Aydın'da 'huzur ve güven' uygulamalarına devam eden jandarma ekipleri 4 bin 576 şahsı sorgularken, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan 7 şahıs yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlanan bölgesel huzur ve güven uygulamaları kapsamında kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahse yönelik 69 unsur ve 214 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. 4 bin 576 şahsın sorgulandığı uygulamada, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan 7 şahıs yakalandı. Bin 276 araç, 10 dernek ve kooperatif, 263 umuma açık yer kontrol edilirken, 1 şahsa da ruhsatsız av tüfeği taşımaktan 4 bin 538 TL ruhsatsız idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 'huzur ve güven' uygulamalarıyla 7 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'huzur ve güven' uygulamalarıyla 7 şahıs yakalandı - Son Dakika
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