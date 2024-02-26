Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: 3 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan, Buharkent, Efeler ve Koçarlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriyeler sırasında durumundan şüphelenilen 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

26.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Aydın'ın Bozdoğan, Buharkent, Efeler ve Koçarlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriyeler sırasında durumundan şüphelenilen 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, Buharkent, Efeler, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetlerde; Efeler ve Koçarlı ilçesinde M.G., C.D. ve E.A. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. M.G., C.D., E.A., İ.S., T.B. ve R.Y. isimli 6 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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