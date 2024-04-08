Aydın\'da Jandarma Operasyonu: 3 Şüpheliye Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Germencik ilçesinde M.D., V.A., S.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, Efeler ilçesinde de H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN