Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şüpheliye Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şüpheliye Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: 3 Şüpheliye Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde bulundu. Germencik ilçesinde M.D., V.A., S.K. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilirken, Efeler ilçesinde H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları sağlık kuruluşunda yapılan testlerle tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.

08.04.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Germencik ilçesinde M.D., V.A., S.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, Efeler ilçesinde de H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, Jandarma, Efeler, Aydın, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şüpheliye Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da Patenli Genç Trafikte Tehlikeli Yolculuk Yaptı
    10:15 Bursa'da Patenli Genç Trafikte Tehlikeli Yolculuk Yaptı

    Bursa'da bir genç, patenli olarak trafikte seyahat eden bir minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli hareketleri kameraya yansırken, yolculuk sırasında diğer sürücülerin can güvenliği de tehlikeye girdi.

  • Esenyurt'ta İşletme Sahibine Haraç İddiasıyla Saldırı
    10:14 Esenyurt'ta İşletme Sahibine Haraç İddiasıyla Saldırı

    Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. İşletme sahibine tehdit mesajı atan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Konya'da çalınan kamyon Adana'da parçalara ayrıldı, iş yeri sahibi tutuklandı
    10:02 Konya'da çalınan kamyon Adana'da parçalara ayrıldı, iş yeri sahibi tutuklandı

    Konya'da çalınan bir kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayrılması saniye saniye görüntülendi. Kamyonun parçalarını göle atan iş yeri sahibi, kendisini 50 bin TL karşılığında parçalama işi için getirdiklerini söyleyerek savundu. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

  • Aydın'da düzensiz göçmen çalıştıran işletmeye yüksek para cezası
    09:54 Aydın'da düzensiz göçmen çalıştıran işletmeye yüksek para cezası

    Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalarda 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de gözaltına alındı.

  • Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
    09:50 Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kızılcaköy Mahallesi semt pazarında kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı.

  • Kayseri'de 20 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 118 Kişi Yakalandı
    09:43 Kayseri'de 20 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 118 Kişi Yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

  • Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
    09:40 Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

    Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 30 gram uyuşturucu madde, bin 580 miligram sıvı uyuşturucu madde ve 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

  • Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 27 Kişi Yakalandı
    09:37 Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 27 Kişi Yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

  • Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 30 Operasyon Gerçekleştirildi, 65 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
    09:34 Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 30 Operasyon Gerçekleştirildi, 65 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 30 operasyon düzenledi ve 65 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.

  • Kayseri'de Terör Örgütü Soruşturmaları Sonucunda 7 Kişi Yakalandı
    09:30 Kayseri'de Terör Örgütü Soruşturmaları Sonucunda 7 Kişi Yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 kişi yakalandı. Yapılan açıklamada, terör örgütleriyle mücadelede hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere’de gündem oldu Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere'de gündem oldu
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:28 Yemen’de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu Yemen'de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 10:15:47. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Operasyonu: 3 Şüpheliye Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement