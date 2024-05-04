Aydın\'da Jandarma Operasyonu: Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki sürücünün üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, şarjör ve 51 fişek ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca Eskihisar Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü M.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 7,65 mm çapında bir adet tabanca ve şarjör ile 51 adet fişek ele geçirildi. Trafik Jandarması tarafından şüpheliye 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanuna göre toplamda 13 bin 667 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN