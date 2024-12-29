Aydın\'da Jandarmadan Eş Zamanlı Operasyon

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Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 60 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerin suç ve suçlulara yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER-53 ve 54 operasyonlarında; 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 ve ifadeye yönelik aranan 25 olmak üzere toplamda 60 şahıs yakalandı.

Yakalanan 60 şahıs arasında; silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1, hırsızlık suçundan 9, uyuşturucu suçundan 7, yağma suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 1 ve diğer suçlardan aranan 38 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN