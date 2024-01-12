Aydın\'da JASAT Operasyonu: 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da JASAt ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 25 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 25 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (6) şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (3) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (2) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (3) şahıs bulunduğu öğrenildi. Bu şahıslar arasında, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak (5) şahıs, Yaralama (4) şahıs, Hırsızlık (1) şahıs, Yağma (1) şahıs, Dolandırıcılık (2) şahıs,

Diğer Suçlardan (1) şahıs, ifadeye yönelik aranan (11) şahıs bulunduğu belirtildi. - AYDIN