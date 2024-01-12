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Aydın'da JASAT Operasyonu: 25 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da JASAT Operasyonu: 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 25 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu madde satın almak, yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar da bulunuyor.

Aydın\'da JASAT Operasyonu: 25 Aranan Şahıs Yakalandı
12.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:04
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Aydın'da JASAt ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 25 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 25 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (6) şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (3) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (2) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (3) şahıs bulunduğu öğrenildi. Bu şahıslar arasında, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak (5) şahıs, Yaralama (4) şahıs, Hırsızlık (1) şahıs, Yağma (1) şahıs, Dolandırıcılık (2) şahıs,

Diğer Suçlardan (1) şahıs, ifadeye yönelik aranan (11) şahıs bulunduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da JASAT Operasyonu: 25 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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