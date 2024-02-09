Aydın'da JASAT Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da JASAT Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da JASAT Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda hırsızlık suçundan aranan 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında çeşitli suçlardan arananlar da bulunuyor.

09.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da JASAT ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı "hırsızlık" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca hırsızlık suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlar gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan operasyonlarda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca bu yakalanan şahıslar arasında hırsızlık suçundan 2 şahıs, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan 1 şahıs, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 5 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 11 şahıs bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, JASAT, Aydın, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da JASAT Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da JASAT Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement