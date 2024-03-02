Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 75 paket içi dolu makaron ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından E.Y. isimli şüpheli bir şahsın işyerine düzenlenen operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 75 paket bandrolsüz içi dolu makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi E.Y. jandarma jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Kaçak Makaron Operasyonu: 75 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı. Polis ekipleri, bir evde yapılan aramada bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 26 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve birçok uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Şu ana kadar 12 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Didim ilçesinde TKP/ML propagandası yapmak suçundan 1, Efeler, Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 5 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metroya binen bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüldü. Şüpheli, etrafındaki yolculara aldırış etmeden elindeki aparata uyuşturucu koyarak çakmakla yakıp içmeye devam etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendinden geçmiş vaziyetteki kişinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Bu olay, toplu taşıma araçlarında güvenlik konusunu gündeme getirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen saldırı sonrası yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı.
Bir şebeke, kadın isimleri kullanarak sahte sosyal medya hesapları oluşturup erkekleri tuzağa düşürdükten sonra cinsel içerikli gönderilerini ele geçirerek şantaj yaptığı iddia ediliyor. Şebekenin, mağdurlara kendilerini avukat olarak tanıtarak açılmış cinsel suç davasını para karşılığında kapatabileceklerini söylediği belirtiliyor. Gerçek avukatların isimlerini ve unvanlarını kullanan şebeke, mağdur ettiği avukatlardan Ahmet Haklıgör'ün de adını kullanmış. Haklıgör, yaşadığı durum karşısında şok olduğunu ifade etti.
Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan genç, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarptı. Yaralı genç acı içinde kıvranırken, eşyaları etrafa saçıldı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde hasarlı bir binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Erzincan'da, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Ç.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-23 Operasyonu'nda "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" gibi sahte yatırım uygulamaları üzerinden 1 milyar TL haksız kazanç elde eden 146 şüpheli yakalandı.
Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 146 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca TL ve diğer değerli eşyalara el konuldu.
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