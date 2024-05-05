Aydın Germencik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın Germencik\'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ve tütün taşıyan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 20 bin 120 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

05.05.2024 10:25
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara ve tütün taşıyan otomobil operasyonla durduruldu, 2 şüpheli yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesinde bir araçta kaçak sigara ve tütün taşındığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, operasyonla aracı durdurdu. Araçta bulunan R.T. ve A.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 koli içerisinde toplam 20 bin 120 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Germencik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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