Aydın\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü, jandarma ekiplerinin 4 aylık takibinin ardından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak "Teşekkül Halinde Sigara İmalatı ve Ticareti" suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan 4 aylık çalışma kapsamında kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında 7 ayrı yakalama kararı çıkartıldı. Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri son olarak 5 şüpheli şahsa yönelik 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ile birlikte dosya kapsamında toplam 1 milyon 209 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 milyon 50 bin adet boş makaron, bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 60 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet tütün kıyma makinası, 1 adet elektrikli sigara paketleme makinası, 2 adet hava kompresörü, 5 bin 480 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 5 şüpheli şahıstan 4'ü yakalanırken, 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN