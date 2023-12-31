 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 85 Bin 600 Adet Doldurulmuş Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 85 Bin 600 Adet Doldurulmuş Tütün Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan baskında kaçak tütün üretimi yapan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 85 bin 600 adet doldurulmuş tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 85 Bin 600 Adet Doldurulmuş Tütün Ele Geçirildi
31.12.2023 - 10:33,
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak tütün üretimine yönelik yapılan baskında 85 bin 600 adet doldurulmuş tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde ikametinde sigara ürettiği tespit edilen Ö.Ö ve üretilen sigaraları işyerinde sattığı tespit edilen H.T.M. isimli şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. İkametinde ve işyerinde yapılan aramalarda 85 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 bin 280 adet boş makaron, 68 kilogram tütün, 26 adet kesilmiş bandrol, 1 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresör, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın, Söke, Gözaltı, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 85 Bin 600 Adet Doldurulmuş Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika


10:55
Binlerce kişi Netanyahu'nun görevi bırakması için gösteri düzenledi Binlerce kişi Netanyahu'nun görevi bırakması için gösteri düzenledi
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

Son Dakika
10:55 Binlerce kişi Netanyahu'nun görevi bırakması için gösteri düzenledi
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:19:13. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 85 Bin 600 Adet Doldurulmuş Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement