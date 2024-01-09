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Aydın'da Kadın Cinayeti: Bir Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
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Aydın'da Kadın Cinayeti: Bir Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti

Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde lüks rezidansların bulunduğu bir sitede meydana gelen olayda, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle sitede ikamet eden bir kadını silahla vurarak öldürdü. Aynı şahıs bir başka kişiyi de silahla yaraladıktan sonra kendini vurarak intihar etti. Olayın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın\'da Kadın Cinayeti: Bir Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti
09.01.2024 - 20:40,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadını silahla öldüren bir kişiyi de yaralayan şahıs, ardından intihar etti.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde lüks rezidansların bulunduğu bir sitede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siteye gelen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sitede ikamet eden bir kadını silahla vurarak öldürdü. Bu sırada görgü şahidi bir başka kişiyi de silahla yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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