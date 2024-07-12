Aydın'da Kağıt Fabrikası Yangınında Alevler Yeniden Büyüdü

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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikası geri dönüşüm alanında çıkan ve akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında alevler rüzgarın da etkisi ile yeniden büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, 3 helikopter ve 1 uçak da söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması yoğun bir şekilde devam ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre belediyelerinin arasözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alına alındığı belirtilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisi ile yeniden alevlendi. Söke'de geceyi alevler aydınlatırken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. - AYDIN