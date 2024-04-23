Aydın'da Karayolunda Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Aydın'da Karayolunda Otomobil Alev Aldı

Aydın\'da Karayolunda Otomobil Alev Aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.04.2024 16:28  Güncelleme: 16:31
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Aydın'ın Efeler ilçesinde karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 09 UA 823 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü aracını hemen durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olamaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Karayolunda Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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