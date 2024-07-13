Aydın\'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca Sultanhisar ilçesinde 05 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen " Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan Ö.Ö (37) ismli şüpheli şahıs Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesinde yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AYDIN
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