Aydın'da Kasten Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Kasten Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de 9 yıl kasten öldürme cezası bulunan H.S. saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

15.01.2025 17:38
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 9 yıl aranması bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı.

Kasten öldürme suçundan 9 yıl aranması bulunan 41 yaşındaki H.S. isimli erkek şahıs saklandığı ikametinde yapılan başarılı operasyonda yakalandı. Kasten öldürme suçundan H.S. suçundan isimli şahıs toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve şahsın 4 aranma kaydı 41 adet müzekkeresi olduğu tespit edildi. Şahıs gerekli işlemleri akabinde Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kasten Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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