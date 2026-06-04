Aydın\'da Kavga: Polis Memuru Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada polis tarafları biber gazıyla ayırırken, yaşanan arbadede bir polis memuru elinden yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi üzeirnde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların da dahil olmasıyla kavga kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı ile müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. O esnada bir polis memuru elinden yaralandı. Yaralı memur ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN