 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan bulundu

Aydın\'ın Germencik ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde otladıkları sırada kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu. Hayvanlar, Dağkaraağaç Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

02.02.2024 11:04  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde otladıkları sırada kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu.

Olay, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede otlayan 6 büyükbaş hayvan kayboldu. Hayvanlarının kaybolduğunu fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı araştırma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda kayıp hayvanlar, bir saat içerisinde Dağkaraağaç Mahallesi arazi kesiminde bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Germencik, Jandarma, Aydın, Hayvanlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement