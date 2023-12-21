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Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu - Son Dakika
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Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. 80 yaşlarında olan kadın, bir sitenin önünde gezinirken ihbar edildi. Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucunda kadının kimlik bilgileri tespit edildi ve sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

Aydın\'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu
21.12.2023 - 09:25,
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde 80 yaşlarında yaşlı bir bayanın bir sitenin önünde gezindiği ve muhtemelen kayıp olabileceği 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ihbarının alınmasına müteakip belirtilen yerde tarife uyan yaşlı vatandaş tespit edilerek kimlik bilgileri ve ailesi araştırılmaya başlandı. Yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Alzheimer hastası A.B. (82) isimli vatandaş sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu - Son Dakika


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