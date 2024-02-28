Nazilli'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Nazilli'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Nazilli\'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen 4 adet büyükbaş hayvan, jandarmanın çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı araştırma ve aramalar yaparak hayvanları yaklaşık 4 kilometre mesafede arazi kesiminde buldu. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

28.02.2024 09:39
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen hayvanlar jandarmanın çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılık yapan bir şahsın 4 adet büyükbaş hayvanın kayıp olduğu ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar aynı gün yaklaşık 4 kilometre mesafede arazi kesiminde bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nazilli'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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