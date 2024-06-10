Aydın'da Kayıp Yaşlı Adam Mahalle Mezarlığında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Kayıp Yaşlı Adam Mahalle Mezarlığında Ölü Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, mahalle mezarlığı mevkiinde ölü olarak bulundu. Arama çalışmaları bir hafta boyunca devam etti ancak sonuç alınamadı. Cesedin Adli Tıp Kurumu'nda incelenerek ölüm nedeni belirlenecek.

10.06.2024 11:17
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve bir haftadır her yerde aranan yaşlı adam mahalle mezarlığı mevkiinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'na ulaşamayan yakınları hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine kayıp yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD Arama Kurtarma Timi, ANDA, Yesevi Derneği, NAFAD, Nazilli İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri ve Komando timi, Büyükşehir Belediyesi'nden Köpekli Arama Kurtarma Ekibi yaşlı adamı arama çalışmalarına katılmıştı. Bir haftadır devam eden arama çalışmalarında bir ize rastlanamadı.

"Mahalle mezarlığında ölü olarak bulundu"

Dün akşam saatlerinde mahalle mezarlığından kötü kokular geldiğini ifade eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada otlar arasında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin bir haftadır kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kayıp Yaşlı Adam Mahalle Mezarlığında Ölü Bulundu - Son Dakika

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