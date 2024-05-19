Aydın\'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden sürücü Müzeyyen Acar hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın Muğla karayolu Yenipazar Kavşağında 18 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobil, kavşakta Müzeyyen Acar'ın kullandığı 35 MEL 42 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Müzeyyen Acar (37) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Acar'ın yakınları yasa boğulurken, Acar'ın Karaçakal Mahallesi'nin eski muhtarı Özer Acar'ın eşi olduğu öğrenildi. - AYDIN