Aydın'da kenevir ekimi yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da kenevir ekimi yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Aydın\'da kenevir ekimi yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, dere yatağına kenevir bitkisi eken ve sulayan M.Y. ve U.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

26.04.2024 11:08
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Aydın'ın Germencik ilçesinde iki şahıs dere yatağına ektikleri kenevirleri sularken jandarma tarafından suçüstü yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Balatçık Mahallesi'nde arazide dere yatağına kenevir bitkisi ekimi yapan M.Y. ve U.A. isimli şüpheli şahıslar ektikleri 20 kök kenevir bitkisini sularken suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kenevir ekimi yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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