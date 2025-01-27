Aydın\'da Kıl Çadır İmalathanesinde Yangın Çıktı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan bir kıl çadır üretim imalathanesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Olukbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kıl çadır imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm imalathaneyi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bozdoğan Belediyesi'ne ait kepçe ve tankerlerin de destek verdiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - AYDIN