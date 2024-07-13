Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Çıktı

Aydın\'da Kipaş Kağıt Fabrikası\'nda Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında yangın çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına başladı. Söke Belediyesi ekipleri de arasözlerle destek verdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

13.07.2024 00:51  Güncelleme: 00:52
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Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin başlattığı söndürme çalışmalarına Söke Belediyesi ekipleri de arasözlerle destek verdi.

Yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi almak üzere olay yerine gelen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Söke Kaymakamı Ali Akça ile birlikte durumu yerinde değerlendirdi ve ekiplerden bilgi aldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının devam etmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğü ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Çıktı - Son Dakika

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