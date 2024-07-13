Aydın\'da Kipaş Kağıt Fabrikası\'nda Yangın Çıktı

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Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin başlattığı söndürme çalışmalarına Söke Belediyesi ekipleri de arasözlerle destek verdi.

Yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi almak üzere olay yerine gelen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Söke Kaymakamı Ali Akça ile birlikte durumu yerinde değerlendirdi ve ekiplerden bilgi aldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının devam etmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğü ifade edildi. - AYDIN