Aydın\'da Kış Çorbası İkramı Başladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar, Sultanhisar'da Belediye başkanı Osman Yıldırımkaya tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Kış mevsiminin gelmesiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her Cuma Cumhuriyet Meydanı'nda dağıtılan çorba her kış olduğu gibi bu kışta Sultanhisarlılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kış sezonunun ilk çorbası Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya tarafından pazarcı esnafı ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Çorba ikramından memnun olan vatandaşlar hem Aydın Büyükşehir Belediyesi hem de Sultanhisar Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - AYDIN