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Aydın'da klima yangınında ev kül oldu, bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Aydın'da klima yangınında ev kül oldu, bir kişi dumandan etkilendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan klima yangınında ev tamamen yanarken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Aydın\'da klima yangınında ev kül oldu, bir kişi dumandan etkilendi
03.01.2024 - 13:54,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde klimanın iç ünitesinden çıkan yangın evi yakarken, dumandan etkilenen bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Orta Mahalle 215 sokaktaki üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki klimadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda evi kaplayan dumanlar sonrası apartman sakinleri itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katta bulunan bazı kişiler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla kontrol amaçlı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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