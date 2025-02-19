Aydın'da Kömür Sobası Yangına Neden Oldu, Kadın Oğluyla 3 Köpeğini Kurtardı - Son Dakika
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Aydın'da Kömür Sobası Yangına Neden Oldu, Kadın Oğluyla 3 Köpeğini Kurtardı

Aydın\'da Kömür Sobası Yangına Neden Oldu, Kadın Oğluyla 3 Köpeğini Kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın, kömür sobasını yakarken çıkan kıvılcımlar nedeniyle evinde yangın çıkardı. Yangından 3 köpeğini ve oğlunu kurtaran kadın gözyaşlarına boğulurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

19.02.2025 17:44  Güncelleme: 17:59
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kömür sobasını yakmak istediği sırada çevreye sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle evinde yangın çıkan ve yangından oğlu ile kurtardığı 3 köpeği ile dışarda kalan kadın gözyaşlarına boğulurken, kadını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2077 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.'ye ait evde ikamet eden kadın kömür sobasını yakmak istediği sırada çevreye kıvılcımlar sıçradı. Sıçrayan kıvılcımlar yangına neden olurken hızla büyüyen alevler tüm odayı sardı. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

3 köpeği ve oğlu ile sokakta kalan kadın gözyaşlarına boğuldu

Evdeki 3 köpeğini yangından zarar görmemeleri için hızla evden çıkartmayı başaran kadın gözyaşlarına boğuldu. Evsiz kaldığı için ağlayan kadını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin yangını söndürdüklerini söylemesi üzerine sakinleşen kadın yangını haber yapmak için olay yerine gelen gazetecilerin yardımıyla eşini arayarak durumu haber verdi. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kömür Sobası Yangına Neden Oldu, Kadın Oğluyla 3 Köpeğini Kurtardı - Son Dakika

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