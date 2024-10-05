Aydın'da Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı

Aydın\'da Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı

Aydın'da bir akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı, 3 işçi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

05.10.2024 11:26
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patladı. Patlamanın etkisi ile 3 çalışan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika

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