Aydın'da Kötü Koku İhbarı: Bir Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Kötü Koku İhbarı: Bir Şahıs Ölü Bulundu

Aydın\'da Kötü Koku İhbarı: Bir Şahıs Ölü Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir evde 62 yaşındaki Enver Göktepe ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kötü koku ihbarı yapılan evde bir şahıs ölü olarak bulundu.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1904. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında yaşayan Enver Göktepe (62) isimli şahıstan uzun süre haber alamayan komşuları evden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girerken Göktepe evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Göktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Göktepe'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Olaylar, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Kötü Koku İhbarı: Bir Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika

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