Aydın\'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 4 helikopter, 3 uçakla havadan, iş makineleri ve arazözlerle karadan müdahale başladı. Yapılan hızlı müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN