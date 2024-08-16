Aydın\'da Makilik Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi Balova mevkii yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale başlatırken, hava araçları da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - AYDIN