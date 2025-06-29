Aydın\'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 28 Haziran Cumartesi günü Yazıkent Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katkı verirken, belediye ekipleri iş makineleri ve tankerlerle yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. Yangın haberinin ardından Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için incelemeler sürüyor. - AYDIN