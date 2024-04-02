Aydın\'da Mart Ayında 956 Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Aydın Valiliği koordinesinde suç ve suçlularla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Mart ayında, çeşitli suçlardan aranan 956 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlulara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 1-30 Mart tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası aranan 528 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 13 şahıs, 10 yıl üzeri aranan 11 şahıs ve ifadeye yönelik aranması olan 404 şahıs olmak üzere toplam 956 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 552'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş suçları kapsamında il genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 108 olay aydınlatıldı. Olaylarda 123 şahıs yakalanırken 8 şahıs tutuklandı. Meydana gelen 4 Kasten Öldürme olayların tamamı aydınlatılırken, yakalanan 5 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise intihar etti. Umuma açık işyerlerine yapılan denetimlerde ise 7 işyerine toplam 137 bin 736 TL idari para cezası uygulandı. Asayiş olaylarında il genelinde 46 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 20 av tüfeği olmak üzere toplam 75 silah ve 76 adet araç ele geçirildi. Toplamda 118 şüpheli de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında, il genelinde 29 kaçakçılık, 15 mali, 9 organize, 2 ulusal olmak üzere toplam 55 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 91 şüpheli yakalandı, 84 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı. Ayrıca olaylarda 31 adet cep telefonu, 85 litre alkollü içki, 3 bin 414 paket sigara, 21 adet eski eser, 13 kilogram tütün, 15 adet tabanca, 159 adet tabanca fişeği, 42 adet av tüfeği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında il genelinde 269 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 295 şüpheli yakalandı, 25 şüpheli tutuklandı. Ayrıca olaylarda bin 708 gram esrar, 145 gram skunk, 63,11 gram eroin, 20,49 gram kokain, 506,6 gram bonzai, 533,75 gram metamfetamin, 121 adet ecstasy, 4 bin 126 adet sentetik ecza, 20 adet kök kenevir ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında ise il genelinde 38 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 20 organizatör gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

"Aydın'da suça geçit yok"

Aydın genelinde yürütülen çalışmalar ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Güvenlik güçlerimizin sahada kararlı ve etkin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aydın'ımızda, topyekün bir mücadele ile huzur, güven ve istikrarın devamlılığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN