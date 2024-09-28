Aydın\'da Jandarmadan Mercek-26 Operasyonu

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Mercek-26 operasyonları kapsamında 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik icra edilen 'Mercek-26' operasyonları kapsamında 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 29 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan farklı suçlardan hakkında aranma kararı bulunan 6 şüpheli şahıs da yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN