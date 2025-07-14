Aydın\'da Motosiklet Denetimi: 2 Bin 66 Kontrol Edildi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 66 motosiklet kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Jandarması tarafından motosiklet kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Aydın genelinde iki periyot halinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 2 bin 066 motosiklet kontrol edilirken, 155 sürücüye cezai işlem uygulandı, 16 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca uygulamada 100 yol kullanıcısına eğitim verildi. - AYDIN