Aydın\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli çalıntı motosiklet ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kadıköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını M.B. ve G.T. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından çalıntı motosiklet ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN