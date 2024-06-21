Aydın'da Motosiklet Hırsızlık Çetesi Çökertildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 kişilik hırsızlık çetesini çökertti.

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Hamzallı Mahallesi'nde B.A. ve T.Ö. isimli şahsa ait motosikletler bir gün ara ile kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgede araştırma başlatan Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık şüphelilerinin; E.E.C., A.I. ve D.D. olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelileri Nazilli ilçesi merkezinde yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüpheliye ait ikametinin önünde bulunan motosikletin şase ve plaka bilgilerinin farklı olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada Bozdoğan ilçesinden çalındığı tespit edilerek sahibine teslim edildi. Öte yandan şüphelilerin Nazilli ilçesinde çaldıkları bir motoru parçaladığı, bir motoru ise sattıklarının tespit edilmesine üzerine bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN