Kazanın ardında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü 10 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı ile 2209 sokağın birleştiği noktada 5 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde M.R.U. idaresindeki 09 ASV 776 plakalı otomobil ile Boran Çakmak yönetimindeki 09 ATY 474 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipler yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan ve hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Çakmak doktorların tüm çabalarına rağmen 10 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Çakmak'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN