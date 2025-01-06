Aydın\'da Motosiklet Kazası

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre motosikleti ile akrobatik hareket yapmaya çalışan sürücü devrilen motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Varyant'ında sat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, D.B. (20) idaresindeki 09 AOZ 476 plakalı motosiklet sürücüsü iddiaya göre motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yapmaya çalışırken motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri D.B.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN