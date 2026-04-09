Aydın'da Motosiklet Kazası

09.04.2026 02:29
Aydın'da bir motosiklet sürücüsü kaza geçirip hastaneye kaldırılırken, anne ve bebeği kıl payı kurtuldu.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada ölümden dönen genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece Aydın Efeler ilçe merkezi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı spor salonu istikametinden Kemer Mahallesi istikametine seyir halinde olan 18 yaşlarındaki bir gencin kullandığı 09 AOM 251 plakalı motosiklet yolda aniden önene çıkan 06 HUR 80 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada hafif ticari aracın ön kısmına çarpıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet hızla yol kenarında park halinde olan 09 AOY 207 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ölümden dönen genç çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen gencin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Anne ve bebeği kazadan kıl payı kurtuldu

Bu sırada kaldırımdan bulunan bir anne ile bebeği ise kazayı kıl payı atlattı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Aydın, Kaza, Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Advertisement
